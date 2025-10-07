Adani | Conte ha avuto e allenato gli imprevisti ha ripreso il 4-3-3 perché l’altro sistema è per valorizzare De Bruyne

Lele Adani, a Viva El Futbol, ha parlato della gestione del tecnico del Napoli Antonio Conte e della vittoria degli azzurri contro il Genoa in campionato per 2-1. Adani: «Conte ha avuto e allenato gli imprevisti, portando tutti a un livello più alto». Di seguito, le dichiarazioni di Adani: « Conte non dà nulla per scontato. Il Napoli è una garanzia. Uno che allena 24 ore su 24 tutto ciò che può allenare, gli fa avere tutto sotto controllo. Lui l’anno scorso ha avuto e ha allenato gli imprevisti, e non riescono a farlo tutti. Quando alleni gli imprevisti, arrivi primo e metti dietro 19 club, allestendo una rosa allungandola, rimanendo competitivo e superando le prime difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

