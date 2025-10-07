Adani | Conte ha avuto e allenato gli imprevisti ha ripreso il 4-3-3 perché l’altro sistema è per valorizzare De Bruyne
Lele Adani, a Viva El Futbol, ha parlato della gestione del tecnico del Napoli Antonio Conte e della vittoria degli azzurri contro il Genoa in campionato per 2-1. Adani: «Conte ha avuto e allenato gli imprevisti, portando tutti a un livello più alto». Di seguito, le dichiarazioni di Adani: « Conte non dà nulla per scontato. Il Napoli è una garanzia. Uno che allena 24 ore su 24 tutto ciò che può allenare, gli fa avere tutto sotto controllo. Lui l’anno scorso ha avuto e ha allenato gli imprevisti, e non riescono a farlo tutti. Quando alleni gli imprevisti, arrivi primo e metti dietro 19 club, allestendo una rosa allungandola, rimanendo competitivo e superando le prime difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: adani - conte
Napoli, Adani promuove Noa Lang: «Giocatore decisivo. L’arma giusta per Conte»
Adani esalta Conte: “C’è un aspetto in cui ha stravolto il Napoli. L’avete visto?”
Adani: «il calcio italiano è in mano a 4-5 intermediari, conta solo il business. Conte ha ragione sul mercato del Napoli»
L'analisi di Adani sull'Inter di Chivu I punti di contatto con le squadre di Conte e di Inzaghi - facebook.com Vai su Facebook
#Adani: "L'#Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, eredità di #Conte e #Inzaghi. Cambio di sistema? Non lo vedremo" - X Vai su X
Adani: "Il gol di Anguissa lo fa Milinkovic-Savic. Conte ha detto una cosa a sorpresa" - Lele Adani al podcast Viva el Futbol ha commentato la vittoria del Napoli in rimonta contro il Genoa: "Il Napoli non ha tirato in porta per un'ora, poi è cambiato tutto. Segnala tuttonapoli.net
Adani conferma i suoi complimenti verso Allegri: il commentatore è rimasto stupito da questa cosa del Milan - Adani conferma i suoi complimenti verso Allegri: il commentatore è rimasto stupito da questa cosa del Milan. Da milannews24.com