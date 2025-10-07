Adani consiglia Tudor | Per me ha intrapreso la strada corretta ma può e deve dare di più sotto questo aspetto Su David dico che…

Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha sottolineato la bontà del lavoro di Igor Tudor alla guida dei bianconeri: le dichiarazioni. Un’analisi come sempre profonda, passionale e controcorrente. L’ex difensore e oggi apprezzato opinionista, Lele Adani, è intervenuto sul suo canale YouTube Viva El Futbol per dire la sua sul momento della Juve, difendendo a spada tratta il lavoro del tecnico Igor Tudor e puntando il dito contro la mancanza di istinto di alcuni giocatori. PAROLE – « Tudor deve fare di più, dal mio punto di vista, ma io so che Tudor deve cercare di dare quel qualcosa per far sì che i giocatori, quando sbagliano, hanno però tutte le caratteristiche, perché allenati, stimolati, indotti, eventualmente a sbagliare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

