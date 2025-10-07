Adani analizza | Bonny ha risposto alla grande Stima per Barella ma… Inter? Parte per far questo
Inter News 24 Adani analizza l’Inter. L’ex difensore ed ora opinionista ha commentato la situazione in casa Inter nel podcast Viva el Futbol. Nel corso della trasmissione del podcast Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha commentato con entusiasmo la convincente vittoria dell’ Inter contro la Cremonese e ha condiviso la sua visione sul momento della squadra di Cristian Chivu, esprimendo un giudizio positivo anche sui singoli. SULLA PERFORMANCE DI BONNY – «A me Bonny piace, ho molta stima di lui rispetto alla considerazione che in tanti hanno di lui, mi piaceva già a Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: adani - analizza
Adani analizza: «L’Inter cambia allenatore ma non le idee e rimane competitiva per un motivo! Ecco cosa deve fare Chivu»
Adani analizza: «L’Inter è la squadra che passa meglio in Serie A, avete notato quel dettaglio contro il Cagliari? Il cambio sistema rimarrà una suggestione»
Spazio Napoli. . "Il peggior McTominay": Ciccio Marolda analizza così uno dei temi più caldi in casa Napoli di queste settimane ? Giochiamo d'Anticipo #SSCNapoli #DeBruyne #McTominay #SpazioNapoli Vai su Facebook
L'analisi di #Adani sull'#Inter di #Chivu I punti di contatto con le squadre di #Conte e di #Inzaghi - X Vai su X
Adani: “Tutti parlano di Pio, ecco Bonny: che chiamata di Ausilio! Ingigantita questione Barella” - A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Cremonese e non solo ... Scrive msn.com
Adani: “Progetto Chivu inizia a decollare. Questa la differenza con un anno fa. Taremi…” - Dopo un periodo di difficoltà, la squadra nerazzurra ha ritrovato convinzione e motivazioni centrando con la Cremones ... Segnala msn.com