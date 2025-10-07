Adani analizza | Bonny ha risposto alla grande Stima per Barella ma… Inter? Parte per far questo

Inter News 24 Adani analizza l’Inter. L’ex difensore ed ora opinionista ha commentato la situazione in casa Inter nel podcast Viva el Futbol. Nel corso della trasmissione del podcast Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha commentato con entusiasmo la convincente vittoria dell’ Inter contro la Cremonese e ha condiviso la sua visione sul momento della squadra di Cristian Chivu, esprimendo un giudizio positivo anche sui singoli. SULLA PERFORMANCE DI BONNY – «A me Bonny piace, ho molta stima di lui rispetto alla considerazione che in tanti hanno di lui, mi piaceva già a Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

