Adamant momento sì Tio è una conferma Che rientro Marchini

Due su due in trasferta, quattro punti in tre partite e una crescita costante sotto ogni punto di vista. L’Adamant si è portata a casa pure il derby del Pala Ruggi con la Virtus Imola al termine di una partita condotta sin dalla palla a due, che ha visto i biancazzurri toccare anche il +17 nel corso del terzo quarto prima di subire la rimonta dei padroni di casa, arrivati anche sino al -3, ma stoppati dalla voglia di vincere di Marchini e compagni. I complimenti vanno fatti pure alla truppa di coach Galetti, mai doma e capace di rientrare in partita nonostante le difficoltà grazie ad una grande forza del gruppo, ma Ferrara alla fine ha vinto con merito regalando un’altra soddisfazione agli oltre 150 supporters estensi giunti nella vicina Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

