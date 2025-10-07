Ad Armeno torna l' appuntamento con la Fiera zootecnica
Torna ad Armeno la Fiera zootecnica con i suoi appuntamenti ormai tradizionali: la 66esima edizione della razza Bruna alpina, la 23esima edizione della razza Pezzata rossa e la 5° edizione della Mostra provinciale della Pezzata rossa.Si tratta della manifestazione più antica della provincia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
