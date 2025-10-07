Ad Archi la cena evento dedicata all’oro verde con lo chef wild Davide Nanni
In allegato il comunicato, la locandina e la foto dell'ospite.Grazie e buon lavoro,Barbara Del FalloCOMUNICATO STAMPAArchi (Ch), un evento dedicato all’”oro verde” del territorio con lo chef wild Davide Nanni e l’influencer JustGiòVenerdì 10 ottobre ad Archi l’olio extra vergine d’oliva sarà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: archi - cena
Ieri in compagnia di docenti e studenti dell’Accademia di architettura di Mendrisio (Svizzera). Serata davvero piacevole e ottima cena. - facebook.com Vai su Facebook
Ad Archi la cena evento dedicata all’”oro verde” con lo chef wild Davide Nanni - Venerdì 10 ottobre ad Archi l’olio extra vergine d’oliva sarà protagonista dell'evento “Oro verde, un viaggio sensoriale nel mondo dell’olio”: il prodotto principe del territorio incontrerà la cucina ... Riporta chietitoday.it
Archi da Oscar: emozioni e magia del cinema alla Chiesa di San Paolo entro le Mura - Opera in Roma, domenica 28 settembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, Archi da Oscar, emozioni e magia del cinema, con, Corrado Stocchi, Franco Scozzafava, violini primi, ... Lo riporta romatoday.it