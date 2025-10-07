Ad Alanno prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica
FiberCop ha completato, in sinergia con l’amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Alanno. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: alanno - prosegue
COMUNICAZIONE DEL SINDACO. FIBERCOP: AD ALANNO PROSEGUE LA POSA DELLA NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA Alanno (PE), 06 ottobre 2025 – FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha completato in sinergi - facebook.com Vai su Facebook
FiberCop: ad Ascoli Piceno prosegue posa della nuova rete internet in fibra ottica - FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l'Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in ... Lo riporta borsaitaliana.it
Fibercop: ad Anzio prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica - FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l’Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica ... iltempo.it scrive