Ad Alanno prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FiberCop ha completato, in sinergia con l’amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Alanno. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alanno - prosegue

FiberCop: ad Ascoli Piceno prosegue posa della nuova rete internet in fibra ottica - FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l'Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in ... Lo riporta borsaitaliana.it

Fibercop: ad Anzio prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica - FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue, in sinergia con l’Amministrazione comunale, nel lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alanno Prosegue Posa Nuova