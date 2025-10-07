Acto Sicilia premiata dai Bandi Gilead | aiuto concreto alle pazienti
Annamaria Motta, presidente e socio fondatore di Acto Sicilia, ha accolto a Milano il riconoscimento dei Bandi Gilead 2025 come una leva che trasforma in azioni quotidiane l’impegno verso le pazienti con tumori ginecologici. Un traguardo che dà continuità a un percorso di aiuto concreto, pensato per ogni donna e per ogni storia. Un sostegno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: acto - sicilia
Tumori, Motta (Acto Sicilia): “Bando Gilead rende concreto l’aiuto alle pazienti”
Tumori, Motta (Acto Sicilia): “Bando Gilead rende concreto l’aiuto alle pazienti” - Il premio "è uno strumento per concretizzare l'aiuto che come associazione di pazienti miriamo a dare ad ogni singola donna che ... Si legge su msn.com
Acto Sicilia e Lin,nuove rotte di maternità,cura e rinascita - Madri d'Amore' promosso dall'associazione Acto Sicilia sulla maternità in tutte le sue forme, anche in presenza di una malattia ... Secondo ansa.it