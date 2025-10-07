Il sipario del teatro Sozofili di Modigliana si appresta ad alzarsi sulla stagione 2025-26, realizzata in collaborazione con Ater Fondazione: il palco ospiterà sei spettacoli tra prosa, danza e circo contemporaneo che vedranno protagonisti Ottavia Piccolo, Saverio La Ruina, Nando e Maila, Oscar De Summa, tutti dalle ore 21, i primi quattro di sabato e gli ultimi due di venerdì. Il 15 novembre è prevista l’inaugurazione con ‘Sconcerto d’amore’, concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, uno show in cui Nando e Maila (Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani) interpretano una coppia di artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acrobazie, impegno politico e teatro danza ai Sozofili