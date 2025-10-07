acquasparta il lusso silente

Il Marchio D’Acquasparta nasce originariamente a Firenze nel 1988 dall’azienda calzaturiera “calzaturificio Gabriele”, il marchio fiorentino intendeva rendere omaggio al Cardinale Matteo D’Acquasparta e alla città di Firenze, nel 2022 la proprietà del brand passerà nelle mani di Elena Mercantini insieme al socio investitore Fedele Gubitosi, i due co-proprietari lo rilanceranno sul mercato con il nome Acquasparta, la loro nuova interpretazione del marchio nasce da un’idea semplice ma decisamente audace: trasformare le sneaker simbolo di comodità e dinamismo in un accessorio di stile capace di raccontare la tradizione artigianale italiana, il marchio che prende il nome da un piccolo borgo in provincia di Terni in Umbria “luogo ricco di storia e autenticità”, si ispira proprio a questi valori che partono dal legame con la terra e le sue radici per creare collezioni capaci di portare con loro l’essenza del Made in Italy e dell’eccellenza territoriale, i materiali sono rigorosamente selezionati da un team specializzato, le linee sono pulite e i dettagli ricercati, le sneaker di questo brand non inseguono le mode del momento, ma interpretano il gusto contemporaneo attraverso un approccio equilibrato, dove la sportività incontra un’eleganza casual, le scarpe sono pensate per persone che desiderano sentirsi libere nei movimenti, senza rinunciare alla raffinatezza e alla personalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

