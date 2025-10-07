Acqua non potabile a Montecalvello | Troppi batteri fecali

Acqua a Viterbo, per una frazione che esce dall'emergenza ce n'è un'altra che ci entra. Nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice "Sorgente Montecalvello" sono stati rilevati enterococchi ed escherichia coli al di sopra del valore consentito nell'acqua destinata al consumo umano.

acqua potabile montecalvello troppiEnterococchi nell’acqua superiori alla norma, firmata ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica Montecalvello - coli al di sopra del valore consentito, nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello. Si legge su newtuscia.it

