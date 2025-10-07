Acqua non potabile a Montecalvello | Troppi batteri fecali
Acqua a Viterbo, per una frazione che esce dall’emergenza ce n’è un’altra che ci entra. Nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice “Sorgente Montecalvello” sono stati rilevati enterococchi ed escherichia coli al di sopra del valore consentito nell’acqua destinata al consumo umano.Acqua. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: acqua - potabile
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Zona industriale tra promesse e urgenze: Azione incalza sul nodo "acqua potabile" e sui 50 milioni destinati alla riqualificazione
"L'acqua del rubinetto non è più potabile": ma è una fake news
Giovedì 13 febbraio 2025 abbiamo distribuito 4000 litri di acqua potabile e abbiamo fatto il pane e distribuito 1000 piadine a Deir al-Balah. Alcune immagini in allegato. per favore contribuite: Iban di Gazzella presso la Banca Etica di Roma: IT 54 D 05018 032 - facebook.com Vai su Facebook
ACQUA POTABILE: IN ITALIA IL RECORD DI SPRECO Gas: almeno lui non manca. Ma le centrali continueranno a bruciare carbone - Rider tra caldo e diritti: è stata un'estate da dimenticare - A Osimo il santuario delle voci ritrovate - X Vai su X
Montecalvello, acqua non potabile - coli al di sopra del valore consentito, nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello. Da civonline.it
Enterococchi nell’acqua superiori alla norma, firmata ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica Montecalvello - coli al di sopra del valore consentito, nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello. Segnala newtuscia.it