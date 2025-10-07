Acqua Campania porta il Comune in tribunale per ottenere gli arretrati dei pagamenti
Nuovo contenzioso giudiziario tra il Comune di Gricignano d’Aversa e la società Acqua Campania S.p.A., che gestisce il servizio di fornitura idrica a mezzo dell’Acquedotto Campano. L’azienda ha infatti reclamato il pagamento di somme arretrate, e l’Ente, per difendersi, ha deciso di costituirsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: acqua - campania
Acqua pubblica, democrazia tradita: la Campania sull’orlo della privatizzazione
Fruncillo (FdI): "Campania in emergenza: acqua, trasporti e sanità al collasso"
Maltempo, allerta arancione in Campania, gialla in 7 regioni, previsti 105 cm di acqua a Venezia, possibile attivazione del sistema Mose
Nuovo appuntamento con Percorsi d’Acqua Mercoledì alle 14:40 su Prima Tivvù – Canale 17 in Campania. Questa settimana ci spostiamo nel distretto idrico di Napoli Città. Faremo tappa all’impianto di potabilizzazione Abc di Lufrano-Casoria, dove ogni Vai su Facebook
Napoli, al via la “Carovana dell’acqua”. Fusco (Cia-Campania): “L’acqua è vita, senza non c’è futuro per l’agricoltura del Mezzogiorno” - Napoli, 28 Settembre – Ha preso il via il 26 settembre 2025 a Napoli, presso la sede di Cia- Si legge su sciscianonotizie.it
Acqua, no a sospensione idrica in terra di lavoro - “Acqua Campania non procederà alla sospensione idrica nei 17 Comuni raggruppati nel Citl, il Consorzio idrico Terra di Lavoro”. Lo riporta regione.campania.it