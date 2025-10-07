Acqua Campania porta il Comune in tribunale per ottenere gli arretrati dei pagamenti

Nuovo contenzioso giudiziario tra il Comune di Gricignano d’Aversa e la società Acqua Campania S.p.A., che gestisce il servizio di fornitura idrica a mezzo dell’Acquedotto Campano. L’azienda ha infatti reclamato il pagamento di somme arretrate, e l’Ente, per difendersi, ha deciso di costituirsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it