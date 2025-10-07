Acf risultato storico per la Primavera | 3 vittorie consecutive
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Un Risultato storico per la Primavera: 3 vittorie consecutive in Primavera 1. L'Under 17 subisce la prima sconfitta stagionale. Goleada dell'Under 15. PRIMAVERA: ACF AREZZO – HELLAS VERONA 2-1 Record per le cittine amaranto nel Campionato Primavera 1. Per la prima volta, l’ACF Arezzo conquista la vittoria nelle prime tre giornate di campionato, posizionandosi così al primo posto a pari punti con la Juventus. Le ragazze di mister Merola partono subito in attacco, con Tulimieri che va vicina al gol in due occasioni. La gara si sblocca all’8’: Hervieux viene lanciata sulla destra e, arrivata sul fondo, serve un pallone in mezzo per Balducci che realizza l’1-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it
