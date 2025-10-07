Accuse gravissime al Grande Fratello Donatella avrebbe detto cose irripetibili | un concorrente la smaschera

Donnapop.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della seconda puntata del Grande Fratello 2025, è esplosa una tensione inaspettata tra due concorrenti che, almeno sulla carta, avrebbero potuto andare d’accordo. Entrambi originari della Puglia, Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto si sono rivelati fin da subito incompatibili. Ma dietro il loro attrito non si nascondono solo semplici divergenze caratteriali: nelle ultime ore, sono emerse dichiarazioni pesanti che rischiano di accendere una bufera sia dentro che fuori dalla casa. Una frase pronunciata da Donatella ha infatti scatenato l’indignazione del giovane poliziotto, che si è detto profondamente colpito e offeso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

accuse gravissime al grande fratello donatella avrebbe detto cose irripetibili un concorrente la smaschera

© Donnapop.it - Accuse gravissime al Grande Fratello, Donatella avrebbe detto cose irripetibili: un concorrente la smaschera

In questa notizia si parla di: accuse - gravissime

Terremoto in Parlamento, indagato l’onorevole: accuse gravissime

Il premier costretto a dimettersi: accuse gravissime. Terremoto politico

«Panariello mi ha deriso, mi ha fatto bullismo!»: famoso cantante attacca il comico con accuse gravissime

accuse gravissime grande fratelloFrancesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello: “Cose gravissime”/ Regia toglie audio - Francesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello 2025: "Cose gravissime! Lo riporta ilsussidiario.net

accuse gravissime grande fratelloGrande Fratello, Cristina Plevani replica alle accuse di Salvo Veneziano - Cristina Plevani replica alle accuse di Salvo Veneziano che parlava di una spartizione del montepremi vinto alla fine della prima edizione del GF ... Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Accuse Gravissime Grande Fratello