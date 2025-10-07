Accuse gravissime al Grande Fratello Donatella avrebbe detto cose irripetibili | un concorrente la smaschera

Nel cuore della seconda puntata del Grande Fratello 2025, è esplosa una tensione inaspettata tra due concorrenti che, almeno sulla carta, avrebbero potuto andare d’accordo. Entrambi originari della Puglia, Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto si sono rivelati fin da subito incompatibili. Ma dietro il loro attrito non si nascondono solo semplici divergenze caratteriali: nelle ultime ore, sono emerse dichiarazioni pesanti che rischiano di accendere una bufera sia dentro che fuori dalla casa. Una frase pronunciata da Donatella ha infatti scatenato l’indignazione del giovane poliziotto, che si è detto profondamente colpito e offeso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

