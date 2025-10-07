Accusato di abusi sessuali su 7 adolescenti di San Paolo | don Ciro Panigara va a processo
BRESCIA – Lo scorso aprile era stato arrestato con un’accusa pesantissima: violenza sessuale aggravata a danni di 7 parrocchiani adolescenti. Ora la Procura ha chiuso le indagini che riguardano don Ciro Panigara, il 48enne ex parroco di San Paolo. La pm Ines Bellesi ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e la prima udienza è fissata per metà gennaio. L’indagine avrebbe fatto emergere una settima presunta vittima, un altro ragazzino che sarebbe stato molestato quando il religioso era curato ad Adro. Il sacerdote, che durante l’interrogatorio dal gip si era avvalso della facoltà di non rispondere, a inizio gennaio 2025 si era precipitosamente dimesso dalla guida della parrocchia di San Paolo, dopo essersi insediato solo il 25 ottobre precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
