Accordo tra Comune e sinti del campo di Bolzaneto | contatori individuali e pagamento autonomo utenze

Avevano bloccato la strada lo scorso 26 settembre, in Valpolcevera, per chiedere il ripristino della fornitura elettrica nel campo di via di Nostra Signora della guardia. Oggi, il Comune di Genova annuncia di aver raggiunto un accordo con la comunità sinti che prevede il pagamento in autonomia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

San Sisto e Sant'Erminio, accordo Comune-Regione per la riqualificazione dei due quartieri

Inter, Milan e Comune di Milano: accordo di massima per la vendita di San Siro

San Siro Inter, due passi avanti: Tar favorevole e accordo economico vicino tra club e Comune

Genova, accordo tra Comune e sinti di Bolzaneto: le famiglie pagheranno in autonomia le utenze - L’intesa sostenuta anche dal Comitato di gestione del campo e si inserisce nel più ampio progetto di trasferimento e riqualificazione dell’area ... telenord.it scrive

Il senatore Centinaio: «No ai Sinti al Bivio Vela, così in città avremo 3 campi» - «Il centrosinistra spenderà un milione di euro per creare il terzo campo nomadi a Pavia ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it