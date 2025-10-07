Accordo Confartigianato imprese e Soroptimist contro la violenza di genere

Prevenire la violenza in ogni ambito e livello lavorativo-professionale riconoscendo in tempo utile quali sono, nel concreto, i comportamenti a rischio come eccessi di controllo, manipolazione, isolamento, gelosia, che possono condurre le relazioni a trasformarsi in “tossiche”, sostanzialmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

