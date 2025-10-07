Accoltellata una sindaca in Germania arrestato il figlio adottivo di 15 anni Era già stata aggredita da una figlia

Iris Stalzer, sindaca designata di una cittadina nel Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. La donna di 57 anni è una politica dell’Spd, il principale partito di centrosinistra tedesco, e dovrebbe entrare in carica a novembre. Secondo le prime testimonianze avrebbe ricevuto diversi colpi all’addome e alla schiena. Il sito del quotidiano Bild riporta che il figlio della donna, un ragazzo di 15 anni, è stato portato via dalla Polizia e sarebbe in stato d’arresto. Insieme alla sorella avrebbe chiamato i soccorsi, parlando di «diversi uomini» in strada. 🔗 Leggi su Open.online

