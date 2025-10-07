Accoltellata Iris Stalzer la neosindaca dell' Spd di Herdecke | è in condizioni critiche
La nuova sindaca di Herdecke, in Renania Settentrionale-Vestfalia, Iris Stalzer, è in condizioni critiche dopo essere stata accoltellata davanti alla sua abitazione nella giornata di oggi, 7 ottobre. Secondo quanto riporta la versione online del quotidiano Bild, la politica socialdemocratica di. 🔗 Leggi su Today.it
Germania, accoltellata davanti casa la neosindaca Spd del comune di Herdecke - La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Riporta tg24.sky.it
Accoltellata la neosindaca dell'Spd in Vestfalia - Merz: 'Atto efferato contro la sindaca, fare chiarezza' (ANSA) ... Si legge su ansa.it