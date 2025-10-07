Accessori falsi con il logo di una famosa casa di moda | maxi sequestro a Firenze

Firenze, 7 ottobre 2025 – Nuovo colpo della guardia di finanza di Firenze contro il mercato del falso. Le fiamme gialle del 2° nucleo operativo metropolitano, coordinate dal comando provinciale e in attuazione delle direttive del comando regionale toscana, hanno sequestrato oltre 19.000 accessori metallici contraffatti, con tanto di logo di una nota casa di moda italiana. Colpo al mercato di Forte dei Marmi: rubato zaino con gioielli a esperta di antiquariato Le indagini hanno portato a individuare un sito logistico-produttivo riconducibile a un cittadino straniero, all’interno del quale venivano realizzati e stoccati gli accessori metallici, riproduzioni fedeli ma illegali di quelli utilizzati dalla maison per i propri prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accessori falsi con il logo di una famosa casa di moda: maxi sequestro a Firenze

