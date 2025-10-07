Accensione riscaldamento in Lombardia 2025-26 | date e orari in zona E
A Milano i riscaldamenti si potranno accendere dal 15 ottobre per 13 ore al giorno, fino al 14 aprile. Quest'anno, la temperatura massima per le abitazioni sarà 19°C. Esclusi coloro che possiedono pompe di calore elettriche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: accensione - riscaldamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di autorizzare da oggi l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. La decisione, formalizzata con un'ordinanza firmata dalla Sindaca Marilena Pillati, si è resa necessaria viste le attuali condizioni met
Riscaldamento, accensione anticipata in alcuni Comuni della provincia di Bologna: ecco quali: San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Un freddo improvviso è sceso sul territorio metropolitano bolognese e alcuni Comuni hanno deciso di correre ai…
