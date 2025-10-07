Accensione riscaldamento in Lombardia 2025-26 | date e orari in zona E

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano i riscaldamenti si potranno accendere dal 15 ottobre per 13 ore al giorno, fino al 14 aprile. Quest'anno, la temperatura massima per le abitazioni sarà 19°C. Esclusi coloro che possiedono pompe di calore elettriche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

accensione riscaldamento lombardia 2025Riscaldamento 2025/2026: quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia? - Accensione caloriferi 2025: le date ufficiali, i limiti orari e le regole per Milano e per i comuni lombardi. Da ilgiorno.it

accensione riscaldamento lombardia 2025Riscaldamento a Milano 2025: indicata la data di Accensione dei Termosifoni - Mentre le foglie iniziano a tingersi di rosso e l'aria si fa più frizzante, ogni milanese si pone la stessa domanda: "Quando si accendono i termosifoni a Milano? Lo riporta milanolife.it

