Accende la sigaretta e da' fuoco al letto | salvata una coppia di anziani

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a Praiano, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato in via Cella abitato da una coppia di anziani. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, mentre fumava una sigaretta a letto, avrebbe inavvertitamente dato fuoco al materasso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

