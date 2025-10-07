Accende la sigaretta e da' fuoco al letto | salvata una coppia di anziani
Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a Praiano, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato in via Cella abitato da una coppia di anziani. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, mentre fumava una sigaretta a letto, avrebbe inavvertitamente dato fuoco al materasso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
