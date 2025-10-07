Accende la sigaretta e dá fuoco al letto | salvata una coppia di anziani
Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a Praiano, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato in via Cella abitato da una coppia di anziani. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, mentre fumava una sigaretta a letto, avrebbe inavvertitamente dato fuoco al materasso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: accende - sigaretta
“Vergognoso”. Si accende una sigaretta sulla tomba del milite ignoto: si scatena il caos
Parigi, uomo si accende una sigaretta con la fiamma sulla tomba del milite ignoto
Si accende una sigaretta con la fiamma della tomba del Milite Ignoto a Parigi: arrestato. Il video virale sui social
Accende la sigaretta e da' fuoco al letto: salvata una coppia di anziani https://salernotoday.it/cronaca/incendio-abitazione-praiano-7-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/12480894822662/vigili-del-fuoco-2-10.jpg… - X Vai su X
Bruciare legna in casa espone i polmoni a rischi paragonabili al fumo di sigaretta. Uno studio durato otto anni accende l’allarme su un pericolo spesso sottovalutato. Tra i fumi del camino, danni silenziosi che entrano nei respiri quotidiani - facebook.com Vai su Facebook
Alle Conserve si accende il grande fuoco - Nonostante le restrizioni, riprendono alcune manifestazioni tipiche del borgo marinaro, come il grande fuoco della tradizione nel vecchio braciere al centro di piazza delle Conserve. Si legge su ilrestodelcarlino.it