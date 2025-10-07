Accende la sigaretta e dá fuoco al letto | salvata una coppia di anziani

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, a Praiano, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato in via Cella abitato da una coppia di anziani. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, mentre fumava una sigaretta a letto, avrebbe inavvertitamente dato fuoco al materasso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accende - sigaretta

“Vergognoso”. Si accende una sigaretta sulla tomba del milite ignoto: si scatena il caos

Parigi, uomo si accende una sigaretta con la fiamma sulla tomba del milite ignoto

Si accende una sigaretta con la fiamma della tomba del Milite Ignoto a Parigi: arrestato. Il video virale sui social

Alle Conserve si accende il grande fuoco - Nonostante le restrizioni, riprendono alcune manifestazioni tipiche del borgo marinaro, come il grande fuoco della tradizione nel vecchio braciere al centro di piazza delle Conserve. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Accende Sigaretta D225 Fuoco