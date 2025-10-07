Accademia ‘Furno’ la stagione inizia col botto | 5 atleti superano la prima prova regionale

Tempo di lettura: 2 minuti Inizio di stagione scintillante per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”. Il club beneventano brilla nella Prima Prova regionale di spada under 17 e under 20, svoltasi nello scorso fine settimana a Pagani, grazie alla qualificazione alla fase nazione di ben cinque atleti. Nella categoria femminile Elena Adriana Baldini ha conquistato una brillante medaglia di bronzo nella categoria under 17 al termine di un netto percorso dimostrando una grande crescita e maturità in pedana, mentre ha ottenuto un buon sesto posto nella categoria under 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it