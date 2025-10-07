Accadde oggi | 7 ottobre il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro

Fremondoweb.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In viaggio nel Mediterraneo, aveva più di 700 passeggeri a bordo e fu interrotta dal blitz di quattro terroristi che appartenevano al ‘Fronte per la liberazione della Palestina’ La nave da crociera Achille Lauro, con i suoi più di 700 passeggeri, era . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 7 ottobre il dirottamento della nave da crociera achille lauro

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 ottobre, il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro

In questa notizia si parla di: accadde - oggi

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino

Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

accadde oggi 7 ottobreAlmanacco | Martedì 7 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi, ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'Uomo di Altamura: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gio ... Si legge su modenatoday.it

Accadde oggi. Auschwitz e la rivolta dei dannati - La rivolta della disperazione Il 7 ottobre 1944, ad Auschwitz, il più grande mattatoio che la follia del Novecento abbia allestito, avvenne qualcosa che ... Secondo thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 7 Ottobre