Abodi | Milan-Como in Australia è un’occasione unica per internazionalizzare il calcio italiano Ansa

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso il suo parere sulla possibilità che la partita Milan-Como si giochi a Perth, dopo che ieri la Uefa ha dato il via libera all’evento. Lo riporta Ansa: «Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più». Abodi su Milan-Como in Australia. Continua il ministro: «Se guardiamo i fatturati, il mondo vale un quarto dell’Italia e c’è qualcosa che non torna nei numeri, quindi da questo punto di vista è una buona occasione dettata peraltro da una emergenza – aggiunge Abodi, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Abodi: «Milan-Como in Australia è un'occasione unica per internazionalizzare il calcio italiano»