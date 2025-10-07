Abodi in Fiera | Per le Olimpiadi stiamo realizzando un' impresa

Mancano 121 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e il cantiere dei padiglioni di Fiera Milano a Rho che ospiteranno le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile dove vanno avanti i lavori di allestimento, è stato visitato dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi accompagnato dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti accolti da Carlo Bonom i, presidente di Fiera Milano Spa che nei Padiglioni 13-15 e 22-24 sta realizzando il montaggio delle strutture sportive temporanee, inclusi gli impianti di illuminazione e refrigerazione per le piste e le tribune mentre il Mediacenter che sarà allestito al centro congressi MiCo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Abodi in Fiera: "Per le Olimpiadi stiamo realizzando un'impresa"

In questa notizia si parla di: abodi - fiera

SPORT E CULTURA: FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER I COMUNI. ANCHE IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PRESENTE ALL'INCONTRO CON IL MINISTRO DELLO SPORT ANDREA ABODI. Anche il Comune di Ceglie Messapica, rappresentato - facebook.com Vai su Facebook

Abodi in Fiera: "Per le Olimpiadi stiamo realizzando un'impresa" - Sopralluogo del ministro per lo Sport e i Giovani nei padiglioni che ospiteranno le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile. Riporta msn.com

Milano-Cortina, Abodi "Stiamo realizzando un'impresa" - "A 122 giorni dalle Olimpiadi credo che questo impianto dia il senso dell'impresa che stiamo realizzando e definendo, ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com