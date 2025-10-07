Abito da sposa in pizzo bomboniere e centro-tavola attenzione a questi dettagli se non volete far fallire il vostro matrimonio ancor prima di sposarvi | le regole della wedding planner

Stop agli eccessi: dai pizzi effetto lingerie sull’abito della sposa agli addobbi troppo vistosi e dispendiosi, dalle inutili bomboniere ai centro tavola e rivestimenti delle sedie fintamente semplici. Stop, soprattutto, agli indebitamenti per creare un “wedding day” da sogno. Il matrimonio dura un giorno ma i debiti restano e saranno un elemento poco fiabesco per la coppia nel tempo. Altro che fiaba, quando c’è da pagare la rata. A dichiararlo su TikTok e Instagram, e in un’intervista al Daily Mail, è Robin “Birdie” Yarusso, americana di Minneapolis, Minnesota, wedding planner da 25 anni: esperta di coppie che durano e di coppie che scoppiano ha visto tutto, o quasi: il buono, il bello, il brutto e il cattivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

