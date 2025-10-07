Abiti usati pronti ad avviare progetto sperimentale con Alea
A seguito della rimozione dei contenitori gialli per la raccolta dei vestiti dismessi in buono stato, molti cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole si sono chiesti dove poter conferire l’abbigliamento che non si utilizza più. A rispondere è il sindaco Francesco Billi sulla pagina Facebook del Comune. "La crisi generale del mercato dell’usato ha indotto anche le associazioni caritatevoli e i comitati di solidarietà a sospendere il servizio di ritiro nei contenitori gialli che eravamo abituati a utilizzare. Nel territorio ne è rimasto solo uno bianco in via del Lavoro, gestito dalla Croce Rossa ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: abiti - usati
Mercato cittadino, si cambia: stop alla vendita di abiti usati
Abiti usati in cambio di un premio. Via al progetto per la sostenibilità
Segnali d’Italia, l’iniziativa. Nuova vita per gli abiti usati: "La boutique diventa solidale"
RACCOLTA ABITI E INDUMENTI USATI - SOSPESI GLI SVUOTAMENTI PROGRAMMATI DEI CONTENITORI Cidiu spa rende noto che la cooperativa Lavoro e Solidarietà, affidataria del servizio di raccolta dei tessili sul territorio, ha comunicato di aver subito Vai su Facebook
Raccolta abiti usati sospesa, il Comune cerca un nuovo gestore (e nuove modalità) - Abiti ed indumenti usati non possono più essere conferiti nei cassoni che erano stati piazzati all’interno dei parchi gioco cittadini. Secondo siracusaoggi.it
Cassonetti gialli, a settembre inizia la dismissione: gli abiti usati saranno raccolti da Ama - Niente più cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati, con la speranza di avere più ordine sulle strade di Roma. Secondo roma.corriere.it