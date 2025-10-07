abiti usati pronti ad avviare progetto sperimentale con alea

A seguito della rimozione dei contenitori gialli per la raccolta dei vestiti dismessi in buono stato, molti cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole si sono chiesti dove poter conferire l’abbigliamento che non si utilizza più. A rispondere è il sindaco Francesco Billi sulla pagina Facebook del Comune. "La crisi generale del mercato dell’usato ha indotto anche le associazioni caritatevoli e i comitati di solidarietà a sospendere il servizio di ritiro nei contenitori gialli che eravamo abituati a utilizzare. Nel territorio ne è rimasto solo uno bianco in via del Lavoro, gestito dalla Croce Rossa ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

