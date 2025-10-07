Firenze, 7 ottobre 2025 - Aprire degli squarci. "Fessurizzare la pelle", direbbe Virgilio Sieni: ovvero, lasciare entrare l'arte e le persone, con uno sguardo rivolto al futuro. Padre Ernesto Balducci, Francesco Romiti, Chille de la Balanza: storie e volti uniti dalla volontà di trasformare l'incuria in bellezza, i coni d'ombra e conflittualità in momenti estetici e spirituali. Pensieri e radici comuni nati in contesti di disagio e marginalità come San Salvi, che ospita da giovedì a domenica la decima edizione del Festival dell'Arte Irregolare e dell'Outsider Art, la manifestazione ideata da Comitato Nobel per i Disabili e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Abitare i confini": il Festival dell'Arte Irregolare arriva a San Salvi