Abitare i confini | il Festival dell' Arte Irregolare arriva a San Salvi

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 7 ottobre 2025 - Aprire degli squarci. "Fessurizzare la pelle", direbbe Virgilio Sieni: ovvero, lasciare entrare l'arte e le persone, con uno sguardo rivolto al futuro. Padre Ernesto Balducci, Francesco Romiti, Chille de la Balanza: storie e volti uniti dalla volontà di trasformare l'incuria in bellezza, i coni d'ombra e conflittualità in momenti estetici e spirituali. Pensieri e radici comuni nati in contesti di disagio e marginalità come San Salvi, che ospita da giovedì a domenica la decima edizione del Festival dell'Arte Irregolare e dell'Outsider Art, la manifestazione ideata da Comitato Nobel per i Disabili e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

abitare i confini il festival dell arte irregolare arriva a san salvi

© Lanazione.it - "Abitare i confini": il Festival dell'Arte Irregolare arriva a San Salvi

In questa notizia si parla di: abitare - confini

San Salvi: il Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare - Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, San Salvi (ex manicomio di Firenze) ospita la decima edizione del Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare, un evento che dal 2016 valorizza le forme ... Si legge su nove.firenze.it

abitare confini festival arteTorna il festival che si interroga sulle forme dell'abitare contemporaneo - Dal 25 al 27 settembre Firenze e Fiesole ospitano la IV edizione del "Festival La Nuova Città". Lo riporta arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Abitare Confini Festival Arte