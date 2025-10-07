ABF è Provider ECM | nuove opportunità formative per i professionisti del settore sanitario
. La formazione continua occupa oggi un ruolo centrale nei contesti lavorativi, soprattutto in ambito sanitario, dove l’aggiornamento delle competenze è la chiave essenziale per garantire qualità nei servizi, efficacia nell’assistenza e adeguatezza nei processi. È alla luce di questa esigenza che l’accreditamento di Azienda Bergamasca Formazione ottenuto da Regione Lombardia come Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) si presenta come un’opportunità per tutti i professionisti sanitari e le loro aziende. Si tratta di un riconoscimento che consente alle otto sedi di ABF sparse sul territorio provinciale di progettare e realizzare percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
