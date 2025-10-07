Abc una vittoria di forza Corbinelli mette il sigillo
AGLIANA 2000 89 ABC CASTELFIORENTINO 95 PALLACANESTRO AGLIANA 2000: Giannini 21, Mucci n.e., Zaccariello 5, Rossi 23, Manetti 2, Lucchesi 11, Benvenuti 4, Bonistalli 3, Bardazzi n.e., Ratto n.e., Nesi 14, Bacci 6. All.: Gambassi. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ticciati, Corbinelli 14, Talluri n.e., Berni 21, Torrigiani 10, Lazzeri 15, Marchetti n.e., Cicilano n.e., Landi 1, Cantini 10, Mancini 5, Pedicone 19. All.: Paludi. Arbitri: Massei di Viareggio e Barone di Ponsacco. Parziali: 16-21; 37-46; 65-67. AGLIANA – Seconda vittoria in altrettante gare di Serie C per l’ Abc Solettificio Manetti, che espugna il Pala Capitini per 89-95 al termine di una gara praticamente sempre condotta, anche con distacchi importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
