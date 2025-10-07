Abbiamo visto tutti Grande Fratello Giulio smascherato in diretta da Casa e studio

Nella casa del Grande Fratello è già tempo di primi intrecci sentimentali. e di prime delusioni. Quello che sembrava il primo flirt della stagione, tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi, si è infatti consumato in un lampo. Dopo un inizio promettente e qualche notte trascorsa insieme, il fascino del napoletano è presto svanito, lasciando spazio a dubbi e accuse. Nelle ultime ore, infatti, Giulio è finito al centro delle polemiche per alcuni comportamenti ritenuti poco sinceri nei confronti delle sue coinquiline. Il giovane, entrato nella Casa con l’immagine del bravo ragazzo, ha mostrato un lato più spavaldo che non è piaciuto né ai compagni né al pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it