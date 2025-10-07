Abbiamo clonato la mail di Giorgia Meloni | scoperta una falla nella sicurezza dello Stato
Una grave vulnerabilità consente di replicare mail istituzionali identiche a quelle originali. Dalla Camera alla Procura, passando per ministeri e PEC: tutti i domini pubblici e privati risultano potenzialmente coinvolti. Insieme all'informatico Andrea Mavilla, che ha segnalato la falla, abbiamo condotto decine di test. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - clonato
I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello di business. Abbiamo costruito un sistema che unisce consulenza fiscale, finanziaria, formazione e servizi manageriali… e adesso stiamo accelerando verso il consultech. Abbiamo appr - facebook.com Vai su Facebook
Oggi ho clonato la mia voce ed elaborato un falso messaggio what's app: praticamente indistinguibile. E l'ho fatto con un sito accessibile a tutti, a costo irrisorio, senza competenze. Vedo stagliarsi un futuro in cui tenderò a diffidare di tutto. E non mi piace. - X Vai su X