È iniziato ieri, come annunciato giovedì scorso dall’amministrazione comunale di Faenza, l’ abbattimento dei pioppi di via Cimatti. Si tratta di oltre 30 alberature per le quali perizia commissionata dall’Ente alla ditta specializzata Ar.Es. di Ferrara, acronimo di Arboricoltura Estense è stato rilevato "un quadro di grave criticità strutturale e vegetativa senza possibilità di recupero". La strada sarà chiusa tutta la settimana per consentire l’esecuzione dell’abbattimento delle alberature. Dalla diffusione della notizia l’associazione Faenza Eco-Logica ha fatto richiesta urgente di accesso agli atti, chiedendo la sospensione dell’abbattimento degli alberi per consentire l’esecuzione di una controperizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbattimento dei pioppi. La protesta: "Va sospeso"