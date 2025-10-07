ABB punta sull' AI per trasformare l' automazione industriale

Genova, 7 ott. (askanews) - L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare automazione industriale, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. E' il caso di ABB, leader tecnologico globale nell'automazione e nell'elettrificazione, che sta integrando l'intelligenza artificiale per aumentare le performance degli asset e supportare le persone nel loro lavoro quotidiano. "Oggi - spiega Michele Mannucci, Local Division Manager ABB Energy Industries Italia - non parliamo solo di andare a controllare i processi ma di renderli più adattivi, sostenibili ed efficienti. In ABB, grazie all'utilizzo estensivo dell'intelligenza artificiale applicata all'industria, siamo passati da sistemi reattivi a sitemi predittivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

