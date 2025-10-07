ABB punta sull' AI per trasformare l' automazione industriale
Genova, 7 ott. (askanews) - L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare automazione industriale, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. E' il caso di ABB, leader tecnologico globale nell'automazione e nell'elettrificazione, che sta integrando l'intelligenza artificiale per aumentare le performance degli asset e supportare le persone nel loro lavoro quotidiano. "Oggi - spiega Michele Mannucci, Local Division Manager ABB Energy Industries Italia - non parliamo solo di andare a controllare i processi ma di renderli più adattivi, sostenibili ed efficienti. In ABB, grazie all'utilizzo estensivo dell'intelligenza artificiale applicata all'industria, siamo passati da sistemi reattivi a sitemi predittivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: punta - sull
Tesla punta sull’India: il nuovo azzardo di Musk
Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza
Astronomer sceglie Gwyneth Paltrow come portavoce dopo il caso Coldplay, così l’azienda punta sull’ex di Chris Martin
Napoli punta sul digitale! Grazie all’accordo con IBM, il Comune accelera sulla modernizzazione dei servizi pubblici: intelligenza artificiale, dati condivisi e piattaforme digitali per una città più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. Vai su Facebook
La Cina punta sull’Europa per espandere la guida autonoma - X Vai su X
ABB punta sull’AI per trasformare l’automazione industriale - (askanews) – L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare automazione industriale, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. Secondo askanews.it