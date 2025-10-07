A30 chiusa l' uscita Nocera Pagani per tre notti

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa si consiglia di uscire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusa - uscita

Autostrada A14, chiusa per lavori la stazione di Pescara Nord: l’uscita alternativa consigliata

Concerti di Geolier 25-26 luglio all’Ippodromo, Agnano pedonalizzata: chiusa l’uscita della Tangenziale

Autostrade, a Milano chiusa un'uscita per due notti

Cerca Video su questo argomento: A30 Chiusa Uscita Nocera