Tempo di lettura: < 1 minuto Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione finalizzati alla mitigazione acustica mediante installazione di pannelli fonoassorbenti, sarà necessario procedere con la chiusura al traffico di un tratto della A2 – Diramazione Napoli, tra il km 0,000 e il km 2,335, in direzione Sud, in provincia di Salerno. Nel dettaglio, a partire da questa sera e fino a venerdì 10 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 02:00 e le ore 04:00, esclusi i giorni prefestivi, sarà attiva la chiusura della A2 Diramazione Napoli dal km 0,000 al km 2,335, con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Salerno Centro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A2, chiusure notturne per l’installazione dei pannelli in provincia di Salerno