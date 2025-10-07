Il Geas ha iniziato nel modo migliore la sua stagione superando nell’opening day Derthona Basket per 65-56. Netto invece il tonfo di Brixia che, nonostante giocasse tra le mura amiche del PalaLeonessa, ha subito 50 punti di passivo perdendo con Campobasso per 37-87. Le rossonere hanno avuto tantissimo dal trio Moore (neo capitana)-Scott-Attura: 47 punti sui 65 totali, ma coach Cinzia Zanotti (nella foto) può essere contenta anche per aver scoperto quanto può essere utile la francese Cornelie, che ha segnato canestri decisivi nell’ultimo quarto. Ora il Geas tornerà in campo mercoledì 8 ottobre per l’esordio in EuroCup Women in Ungheria contro il Tarr Szekszárd alle ore 18). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A1 femminile. Parte bene il Geas:. Castelnuovo battuto. Batosta casalinga per la Brixia (-50)