A Vibo la cultura porta anche la firma di Sonia Demurtas

Laprimapagina.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vibo Valentia –  Con questo articolo voglio parlare di una donna che nella sua Vibo è presente da qualche anno, una donna che ha aperto una finestra nel panorama culturale, Sonia Demurtas, una critica d’arte contemporanea molto apprezzata, inoltre è presidente dell’ Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto”, Associazione da lei voluta e fondata, che opera da diversi anni su tutto il territorio nazionale. Una Associazione che tiene alto il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiose iniziative e concorsi indetti a cadenza periodica, manifestazione e mostre d’arte che hanno sempre richiamato e richiamano, poeti e artisti da ogni parte d’Italia e oltre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

a vibo la cultura porta anche la firma di sonia demurtas

© Laprimapagina.it - A Vibo. la cultura porta anche la firma di Sonia Demurtas

In questa notizia si parla di: vibo - cultura

Anzianità: Solitudini e Fragilità. Vibo Valentia ospita una serata di Fede e Cultura nel segno dell’etica e dell’educazione

Vibo Valentia, i gloriosi anni 1954/55: tra arte e cultura

Festival del Sud, Vibo Valentia diventa capitale di cultura e dialogo: dal 20 al 22 ottobre il Valentianum ospita la nuova edizione

Vibo, la strada che porta in centro bloccata da una frana - E così la statale 18 che dal centro di Vibo Valentia porta alla marina resta off limits. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vibo Cultura Porta Firma