Vibo Valentia – Con questo articolo voglio parlare di una donna che nella sua Vibo è presente da qualche anno, una donna che ha aperto una finestra nel panorama culturale, Sonia Demurtas, una critica d’arte contemporanea molto apprezzata, inoltre è presidente dell’ Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto”, Associazione da lei voluta e fondata, che opera da diversi anni su tutto il territorio nazionale. Una Associazione che tiene alto il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiose iniziative e concorsi indetti a cadenza periodica, manifestazione e mostre d’arte che hanno sempre richiamato e richiamano, poeti e artisti da ogni parte d’Italia e oltre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Vibo. la cultura porta anche la firma di Sonia Demurtas