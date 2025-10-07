A Verona visite guidate gratuite alla mostra Fascismo Resistenza Libertà per la Giornata europea egli Amici dei Musei

Veronasera.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata europea degli Amici dei Musei, dedicata al tema “Arte e Pace. I musei come strumenti di Pace”, gli Amici dei Civici Musei di Verona offrono alla cittadinanza alcune visite guidate gratuite alla mostraFascismo Resistenza Libertà. Verona 1943-1945”, allestita nel Museo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - visite

Visite archeologiche: Verona Sotterranea o con realtà aumentata

Visite guidate gratuite al Palazzo Comunale. Arte e storia da scoprire - Visite guidate gratuite al Palazzo Comunale di Prato durante le festività natalizie per ammirare opere d'arte custodite e valorizzare la storia della città. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Visite Guidate Gratuite