A Venezia il primo centro simulatori per la formazione logistica e marittima

A Venezia è operativo il primo centro simulatori in Italia dedicato alla conduzione di navi, rimorchiatori, treni e gru portuali: si trova all'Its Marco Polo, l'accademia con sede a Santa Marta che propone corsi di formazione post-diploma sulla logistica e il mare.

Inaugurato a Venezia il primo Centro Simulatori d’Italia per la formazione nel settore logistico e marittimo - Un polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione per formare i professionisti del mare e della logistica del futuro ... Secondo ilnuovoterraglio.it