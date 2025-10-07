Pisa, 7 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna per il quinto anno consecutivo ‘Archivi.doc’, l’iniziativa toscana che si svolge all’interno dell’evento nazionale 'Carte in dimora'. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro', l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che apre gratuitamente al pubblico oltre 40 archivi privati delle grandi famiglie italiane e di istituzioni museali, religiose e laiche: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto, disegni d’artista, progetti, libri contabili di aziende agricole, eccezionali raccolte librarie. Un patrimonio immenso che grazie al lavoro di archivisti e storici, tramanda le preziose tracce del nostro passato e sono linfa vitale per il nostro futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A spasso tra storia e cultura: 5 archivi pisani aprono le loro porte