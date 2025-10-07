A spacciare cocaina con il Range Rover Arrestati dalla polizia

Sicuramente poco interessati all’anonimato e alla discrezione, giravano per la Bolognina a spacciare a bordo di un Range Rover bianco. I due marocchini, di 19 e 29 anni, sono stati arrestati l’altro giorno dalla IV sezione della Squadra mobile, che aveva ricevuto più segnalazioni da parte di negozianti della zona riguardo le ‘scorribande’ dei due compari. Così gli agenti hanno messo in atto un servizio di osservazione: hanno subito individuato i due, impegnati a spacciare dosi di coca a più clienti nei pressi del parco ex Pavirani e della zona commerciale in via Colombo. I poliziotti hanno così deciso di seguire l’auto con a bordo la coppia di pusher nei suoi vari spostamenti e hanno visto i due nascondere un involucro di plastica contenete due pallide di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

