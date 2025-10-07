A scuola sulle Mura di Pisa | un Open Day per presentare la nuova offerta didattica
Pisa, 7 ottobre 2025 – Le Mura di Pisa si aprono alla didattica con tre differenti offerte per coinvolgere gli alunni di ogni ordine e grado, sfruttando le nuove possibilità fornite dagli spazi del Bastione del Parlascio. Con ‘Fanti per un giorno‘ i bambini si approcceranno alla storia della Pisa medievale e costruiranno una parte di armatura, mentre ‘Romani in piscina, le terme e i mosaici‘ è dedicata ai “Bagni di Nerone”, infine ‘Benvenuti alle Mura di Pisa‘ propone la passeggiata in quota con il viaggio nella storia della città e del monumento. Lunedì 13 ottobre alle 16 open day per i docenti interessati: nell'occasione si potranno visitare in anteprima gli spazi destinati alle attività laboratoriali all'interno del suggestivo ambiente del Bastione del Parlascio recentemente restaurato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scuola - mura
Oltre le mura della scuola, viaggi virtuali e realtà aumentata nella primaria
A scuola sulle Mura di Pisa: storia e laboratori al Parlascio, ecco l'open day di presentazione
Giubileo della Speranza 2025 Domenica 4 ottobre, sulle splendide Mura di Lucca, si è svolto il Giubileo della Speranza: un evento di condivisione, creatività e messaggi positivi. La Scuola Santa Dorotea c’era — con entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di co - facebook.com Vai su Facebook
A scuola sulle Mura di Pisa: un Open Day per presentare la nuova offerta didattica - Pisa, 7 ottobre 2025 – Le Mura di Pisa si aprono alla didattica con tre differenti offerte per coinvolgere gli alunni di ogni ordine e grado, sfruttando le nuove possibilità fornite dagli spazi del Ba ... Lo riporta lanazione.it
Mura per le scuole, tre possibilità di visita per scoprire la storia di Pisa - Scoprire la storia della città passeggiando all’aria aperta: per l’anno scolastico in corso le Mura di Pisa propongono tre diverse possibilità didattiche rivolte agli studenti ... lanazione.it scrive