A scuola sulle Mura di Pisa | un Open Day per presentare la nuova offerta didattica

Pisa, 7 ottobre 2025 – Le Mura di Pisa si aprono alla didattica con tre differenti offerte per coinvolgere gli alunni di ogni ordine e grado, sfruttando le nuove possibilità fornite dagli spazi del Bastione del Parlascio. Con ‘Fanti per un giorno‘ i bambini si approcceranno alla storia della Pisa medievale e costruiranno una parte di armatura, mentre ‘Romani in piscina, le terme e i mosaici‘ è dedicata ai “Bagni di Nerone”, infine ‘Benvenuti alle Mura di Pisa‘ propone la passeggiata in quota con il viaggio nella storia della città e del monumento. Lunedì 13 ottobre alle 16 open day per i docenti interessati: nell'occasione si potranno visitare in anteprima gli spazi destinati alle attività laboratoriali all'interno del suggestivo ambiente del Bastione del Parlascio recentemente restaurato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

