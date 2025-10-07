A scuola sulle Mura di Pisa | storia e laboratori al Parlascio ecco l' open day di presentazione
Le Mura di Pisa si aprono alla didattica con tre differenti offerte per coinvolgere gli alunni di ogni ordine e grado, sfruttando le nuove possibilità fornite dagli spazi del Bastione del Parlascio. Con 'Fanti per un giorno' i bambini si approcceranno alla storia della Pisa medievale e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - mura
Oltre le mura della scuola, viaggi virtuali e realtà aumentata nella primaria
Giubileo della Speranza 2025 Domenica 4 ottobre, sulle splendide Mura di Lucca, si è svolto il Giubileo della Speranza: un evento di condivisione, creatività e messaggi positivi. La Scuola Santa Dorotea c’era — con entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di co - facebook.com Vai su Facebook
Visita guidata alle mura dello Scotto per oltre 100 alunni dell’ic Fucini - Le magistrature di Pisa coinvolgono i bambini delle scuole nel Gioco del Ponte con visite guidate al Giardino Scotto e alle mura antiche, promuovendo la conoscenza delle tradizioni storiche della ... Scrive lanazione.it
Magiche Mura di Pisa. Night Experience e laboratori creativi - Conoscere un pezzo di storia di una città partecipando a laboratori creativi. Secondo quotidiano.net