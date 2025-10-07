A Roma continuano le ricerche di Mario Buldorini scomparso a 19 anni i colleghi | Aspettiamo il tuo ritorno

"Mario ti aspettiamo a braccia aperta, non lasciarti andare allo sconforto, si risolve tutto", questo il messaggio di un collega. Del 19enne, scomparso lo scorso 2 ottobre, ancora nessuna traccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roma continuano ricerche marioScomparso a Roma Mario Buldorini, 19 anni: l’appello dei familiari - C'è chi sostiene di aver avvistato Mario Buldorini nella frenetica area della stazione Termini, ma le conferme ufficiali mancano ... Riporta romait.it

roma continuano ricerche marioStudente di Recanati scomparso a Roma, l’angoscia degli amici per il 19enne Mario Buldorini: «Siamo disperati» - RECANATI La città di Recanati vive ore di profonda apprensione per la scomparsa di Mario Buldorini, 19 anni, studente al Campus Biomedico di Roma, dove sta frequentando il secondo anno ... Secondo corriereadriatico.it

