A Roma continuano le ricerche di Mario Buldorini scomparso a 19 anni i colleghi | Aspettiamo il tuo ritorno
"Mario ti aspettiamo a braccia aperta, non lasciarti andare allo sconforto, si risolve tutto", questo il messaggio di un collega. Del 19enne, scomparso lo scorso 2 ottobre, ancora nessuna traccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: roma - continuano
Calciomercato Roma, due esterni nel mirino: conferme su Bailey mentre continuano i contatti per Sancho
Mercato Inter, continuano ininterrottamente i contatti tra Roma e nerazzurri per l’acquisto di Koné
Sancho Roma, i giallorossi continuano a pressare per portarlo in Serie A: quel segnale non lascia dubbi. Colpo vicino alla chiusura?
Continuano i disordini iniziati a Roma dopo il corteo pro Palestina. Gruppi di antagonisti hanno preso di mira la sede di Casapound. Lancio di oggetti incrociato tra i manifestanti in strada e i militanti da una finestra dell'edificio. - X Vai su X
Local Team. . Continuano i gravi disordini iniziati a Roma dopo un corteo pro Palestina largamente pacifico. Gruppi di antagonisti, alcuni a volto coperto, hanno preso di mira la sede di Casapound. Lancio di oggetti incrociato tra i manifestanti in strada e i milit Vai su Facebook
Scomparso a Roma Mario Buldorini, 19 anni: l’appello dei familiari - C'è chi sostiene di aver avvistato Mario Buldorini nella frenetica area della stazione Termini, ma le conferme ufficiali mancano ... Riporta romait.it
Studente di Recanati scomparso a Roma, l’angoscia degli amici per il 19enne Mario Buldorini: «Siamo disperati» - RECANATI La città di Recanati vive ore di profonda apprensione per la scomparsa di Mario Buldorini, 19 anni, studente al Campus Biomedico di Roma, dove sta frequentando il secondo anno ... Secondo corriereadriatico.it