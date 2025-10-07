A Roma c’è il ‘parco dei conigli’ | puoi vederli da vicino ma solo rispettando queste regole

Ma voi lo sapevate che nel cuore della Capitale esiste un luogo che sembra uscito da una fiaba? Stiamo parlando di un grande prato verde di Roma popolato da decine di conigli che saltellano liberi tra i sentieri e le colline di un parco. Non serve spingersi lontano dal centro: basta scendere alla metro A e raggiungere la Valle della Caffarella, oasi del Parco Regionale dell’Appia Antica. Qui, tra storia e natura, potrai ammirare i piccoli abitanti pelosi, ma attenzione: per il loro bene, esistono regole precise da rispettare. Scopriamole insieme! Leggi anche: — Ottobrate romane, la magia d’autunno: eventi, passeggiate e chicche per godersi Roma nel periodo migliore dell’anno La Valle della Caffarella: il ‘parco dei conigli’ di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it