A Rho mancano i medici di famiglia | Dove sono finiti gli ambulatori?

"Che fine hanno fatto i due ambulatori a prezzo simbolico promessi dall’amministrazione comunale per rispondere alla carenza dei medici di base?". A chiederlo sono lo Sportello Salute Rho e il Partito della Rifondazione comunale che un anno fa avevano raccolto 700 firme per denunciare la carenza di medici di base in città e chiedere "il rafforzamento della medicina territoriale". In risposta a quella mobilitazione il sindaco rhodense, Andrea Orlandi, aveva garantito la messa a disposizione, entro settembre 2024, di due ambulatori sopra la nuova sede della Farmacia Comunale 1, in Corso Europa, per nuovi medici di base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

